Lazio, quella con la Samp è già l'ottava sconfitta post lockdown

Atalanta, Milan, Lecce, Sassuolo, Juventus, Napoli, Atalanta e Sampdoria. La sosta forzata imposta dal lockdown aveva scombinato qualcosa nei meccanismi della Lazio, questo era evidente già a giugno. Con la nuova stagione, però, i biancocelesti non riescono a scrollarsi di dosso questa tendenza negativa e collezionando altre due sconfitte, per un totale di otto partite perse da quando si è ricominciato a giocare. Bisogna invertire la rotta, la prossima occasione contro il Borussia Dortmund in Champions è speciale e sfruttarla significherebbe molto.

LAZIO, TROPPI GOL SUBITI NELLE PRIME GIORNATE

FORMELLO, LUIZ FELIPE CI PROVA PER IL BORUSSIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE