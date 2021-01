Lazio, rischio squalifica per mister Inzaghi: sotto inchiesta per blasfemia

Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia. Questa è la notizia riportata da Il Tempo secondo il quale il tecnico della Lazio sarebbe finito nel mirino della Procura Federale dopo la segnalazione di uno degli ispettori nella gara dell'Olimpico contro il Sassuolo. Il procedimento è a carico solo dell'allenatore, che va verso il deferimento, difeso dall'avvocato Sara Agostini che si è messa in moto per avviare il patteggiamento ed evitare quindi il processo al Tribunale Federale Nazionale.

Per intendere meglio la questione la stessa cosa è accaduto all'ex allenatore del Parma Liverani che ha patteggiato la sanzione per aver pronunciato appunto un'espressione blasfema durante la gara con la Roma. Il Tribunale Federale Nazionale, invece, solitamente punisce i tesserati con squalifiche "a tempo" e non quantificate in giornate di campionato.

Lazio, Musacchio: prima chance da titolare già a Bergamo?

Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: ecco i calciatori in bilico

TORNA ALLA HOME