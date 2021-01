Lazio, Musacchio: prima chance da titolare già a Bergamo?

Ponti via, Mateo Musacchio è diventato da poco più di ventiquattro ore un nuovo giocatore della Lazio ma domenica potrebbe già fare il suo esordio in campo. L'argentino ha giocato l'ultima volta proprio nella sconfitta del Milan contro l'Atalanta e adesso potrebbe incontrare nuovamente i bergmaschi a distanza di due settimane E' raro che un nuovo acquisto, con pochissimi allenamenti sulle spalle, scenda in campo da titolare ma quanto accaduto in fase difensiva proprio contro la squadra di Gasperini in Coppa Italia ha fatto insinuare l'idea nella testa di mister Inzaghi. Certamente la difesa vedrà schierati Acerbi e Radu e il ballottaggio è aperto tra Patric e Musacchio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire anche la tenuta fisica dell'argentino che ha giocato solo due volte nell'ultimo periodo e che difficilmente ha novanta minuti nelle gambe.

