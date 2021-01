UFFICIALE - Lazio, Musacchio in lista al posto di Luiz Felipe - FOTO

NOTIZIE SS LAZIO - Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. L'ex Milan è pronto per la sua nuova avventura con l'aquila sul petto. Simone Inzaghi potrà contare su di lui già per la gara con l'Atalanta dove l'argentino potrebbe addirittura partire titolare. La società, nel frattempo, ha inserito il trentenne nell'elenco dei venticinque calciatori utilizzabili in campionato. L'ufficialità arriva direttamente dal sito della Lega che inserisce Musacchio nell'elenco. A lasciare il posto al neo numero 37 è stato Luiz Felipe. Il brasiliano si è operato alla caviglia a Monaco e sta svolgendo la prima fase della fisioterapia. Prima di fine marzo, però, l'ex Salernitana non tornerà in campo, da qui la decisione di tornare sul mercato e di operare la sostituzione in lista.

