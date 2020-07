Lazio, Rodia: "Traumi per Correa e Milinkovic, capiremo nelle prossime ore"

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il medico sociale della Lazio dott. Fabio Rodia per fare il punto su eventuali infortuni al termine del match contro il Milan: "Per Correa trauma distorsivo del ginocchio, abbiamo fatto una prima valutazione clinica a cui seguirà una valutazione strumentale nei prossimi giorni. Anche per Milinkovic un trauma però sulla caviglia, bisogna far passare qualche ora per quantificare la situazione. Abbiamo ancora un campionato di un mese con partite ravvicinate, stiamo lavorando per programmare già da settimane in modo da tenere tutto sotto controllo: è una situazione nuova anche per noi medici. Anche il recupero di Luiz Felipe sta andando bene, siamo ottimisti".