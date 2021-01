Lazio - Roma, designazione arbitrale: chi dirigerà il derby e i precedenti

La 18ª giornata di Serie A TIM Lazio-Roma, in programma venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Orsato (sez. di Schio). Assistenti: Meli - Mondin IV uomo: Irrati V.A.R.: Mazzoleni A.V.A.R.: Valeriani.

I PRECEDENTI - Orsato ha già diretto i biancocelesti in 40 occasioni. Il bilancio di quest’ultime sorride alla Lazio: in 15 circostanze ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 10 è uscita sconfitta. Domani, il direttore di gara veneto arbitrerà il suo quinrto derby. Nei precedenti quattro, la Lazio non ha mai perso. Il primo di questi risale al 26 maggio del 2013, giorno nel quale Orsato diresse la finale di TIM Cup vinta dai biancocelesti per 1-0. Le successive due stracittadine arbitrate dal fischietto veneto si conclusero in parità, poi il 30 aprile 2017 arrivò il successo per 1-3 (doppietta di Keita intervallata dalla rete di Basta).