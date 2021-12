Lazio, Sarri ha in mano il contratto: a breve la firma sul rinnovo

La Lazio e Maurizio Sarri ancora insieme. Nel meeting di ieri sera si è parlato di tante cose: giocatori, piani futuri e anche di rinnovo. L'aveva annunciato direttamente Lotito durante la cena di Natale, storia di martedì sera, non c'erano più dubbi. Il progetto va avanti, all'allenatore ieri sera è stato consegnato il contratto, con nuova scadenza fissata al 2025. Ora Sarri - come riporta Alfredo Pedullà - leggerà i moduli insieme ai propri legali e poi metterà la propria firma per sancire un'unione sempre più forte e duratura. Un rinnovo che spazza via i dubbi ed è un messaggio chiaro all'ambiente: c'è Sarri al comando della nave Lazio.