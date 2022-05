Lazio, Sarri – Lotito: questo matrimonio s’ha da fare?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Il finale di stagione si avvicina, mancano solo tre gare e poi sarà tempo di bilanci. La società biancoceleste è già proiettata al futuro, si sta muovendo sul mercato per cercare di portare rinforzi che possano dare il giusto sostegno alla rosa in previsione degli obiettivi futuri legati alla prossima annata. I conti però la dirigenza deve farli con Sarri, non solo per individuare i giusti profili. Il tecnico ha chiesto garanzie per poter proseguire con il suo progetto ma prima è necessario capire le intenzioni in merito al suo di futuro. Di rinnovo si era parlato cinque mesi fa, ne è passato tanto di tempo. Ancora non si è concretizzato nulla, lasciando tutto e tutti in sospeso. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il termine ultimo per la decisione è stato fissato tra venti giorni. Solo allora si saprà, si spera, se ci saranno i fiori d’arancio o no. Sarri nel post gara contro lo Spezia ha rivelato di trovarsi bene e che il bisogno di un rinnovo non è impellente ma i motivi per cui ancora non si è giunti a una conclusione, beh questo bisogna chiederlo al presidente. Due cose sono certe al momento: la fiducia di Lotito in Sarri e il fatto che quest’ultimo, al momento, sembra essere a suo agio nella Capitale. Per tutto il resto bisogna pazientare, ancora. La “rivoluzione” dipende da questo accordo.

