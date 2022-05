Lazio, per la qualificazione in Europa sei padrona del tuo destino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - A tre partite al termine del campionato la Lazio è padrona del proprio destino per centrale la qualificazione in Europa. I biancocelesti sono appaiati alla Roma, al quinto posto in classifica a quota 59 punti, +3 su Atalanta e Fiorentina. Bastano due vittorie nelle ultime tre con Sampdoria, Juventus e Verona a Sarri per assicurarsi un posto nelle qualificazioni europee. Con sei punti, infatti, la Lazio chiuderebbe nella peggiore delle ipotesi al settimo posto e in Conference League. Con la Viola, Immobile e compagni hanno lo scontro a favore, mentre con la Dea, in caso di arrivo a pari punti, bisognerà guardare la differenza reti che in questo momento vede in vantaggio i bergamaschi di 1. Cosa succede se tutt e quattro le squadre chiudono il campionato a pari punti? In questo caso deciderebbe la classifica avulsa: Roma quinta con 12 punti, Lazio sesta con 11, Fiorentina settima con 9 e Atalanta ottava (dunque fuori dall’Europa) a quota 2. Sarri punterà comunque a vincerle tutte e a chiudere al meglio il campionato, magari sopra la Roma di Mourinho