Lazio, Sarri studia le mosse finali: vietato guardarsi indietro

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri si tiene pronto per l'ultimo scatto della stagione. Restano solo otto partite per la Lazio, otto giornate che riveleranno il vero futuro biancoceleste. Già contro il Sassuolo sabato 2 aprile allo Stadio Olimpico non si dovrà più sbagliare, perdere altri punti sarebbe una vera tortura per il tecnico toscano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio dovrà fare molto meglio rispetto a quanto messo in campo e guadagnato nel girone d'andata. Infatti, se i biancocelesti ripetessero lo stesso identico trend concluderebbero il torneo a quota 59. Questo perché, considerando i match disputati all'andata contro le prossime avversarie, replicare lo stesso rendimento porterebbe appena a 10 punti. Sassuolo, Genoa, Torino, Milan, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona, saranno le prossime avversarie e nel turno precedente, contro di loro sono arrivate 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Ecco che sarà vietato sbagliare, la Lazio non dovrà ripetere alcun passo falso ma guardare dritto ciò che verrà, con l'obiettivo Europa sempre nel mirino.