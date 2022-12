Lazio, sconfitta nella terza amichevole: un gol per tempo e 2-0 Almeria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio conclude il 2022 con una sconfitta per 2-0 contro l'Almeria. Dopo il duplice successo turco su Galatasaray e Hatayspor, la squadra di Maurizio Sarri registra uno stop nell'ultima amichevole prima del ritorno in campo del 4 gennaio a Lecce in campionato. Ora ultimo allenamento, tre giorni di riposo per il Natale, per poi entrare nel vivo della preparazione della sfida al Via del Mare. In Andalusia i biancocelesti non riescono a trovare il ritmo e le uniche occasioni degne di nota arrivano come reazione ai gol subiti. La partita ha comunque permesso a Milinkovic di mettere 45 minuti nelle gambe, dopo la mezz'ora giocata nel test precedente.

SCELTE DI SARRI - Milinkovic in panchina, Luis Alberto titolare. Questa è la scelta dell'ultima ora di Sarri, che conferma a centrocampo il Mago e Vecino mezzali ai lati di Cataldi. Difesa e attacco scontati, con Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic a protezione di Provedel, e davanti il tridente Felipe Anderson, Immobile, Pedro: Casale e Zaccagni out dalla trasferta spagnola, il primo per rispondere alla chiamata per lo stage dell'Italia, il secondo bloccato dall'influenza.

ALMERIA AVANTI - La partita inizia su ritmi blandi: i primi minuti di gioco sono di studio, nonostante la vocazione alla costruzione di entrambe le squadre. La Lazio si fa vedere un paio di volte dalle parti di Martinez, ma nel primo caso il portiere anticipa in uscita Luis Alberto, nel secondo blocca il cross di Vecino. La prima conclusione è dell'Almeria, con De La Hoz che sfrutta un errore in fase di possesso dei biancocelesti e impegna Provedel. Nella fase centrale del primo tempo sono i giocatori di Sarri a tenere maggiormente il possesso, ma i tentativi di imbucata nel cuore della difesa avversaria sono imprecisi. Nel frattempo Ramazani e De La Hoz beccano il giallo per due brutti pestoni su Lazzari e Luis Alberto. Tra il 34' e il 35' arriva la prima svolta del match: prima Provedel sbaglia l'uscita e Patric è costretto a salvare sul colpo di testa di Akieme; poi l'Almeria passa in vantaggio con un traversone di Pozo per Touré, il tiro viene deviato da Patric e Provedel non riesce a respingere. Reazione immediata della Lazio che sfiora il pareggio con un tiro dalla trequarti di Immobile che costringe Martinez a rifugiarsi in angolo. Sugli sviluppi del corner Felipe Anderson è il primo ad arrivare sulla ribattuta di Martinez, ma il tiro schiacciato a terra finisce di poco alto.

RAMAZANI RADDOPPIA - La ripresa inizia con Milinkovic al posto di Vecino, ma è subito l'Almeria a trovare il raddoppio: Ramazani sfugge in profondità a Patric sull'out, salta Lazzari e batte un insicuro Provedel. La Lazio prova la reazione immediata come nel primo tempo, ma Lazzari liberato sulla destra viene messo giù da De La Hoz con le cattive. L'arbitro però non estrae il secondo cartellino giallo che avrebbe costretto all'inferiorità numerica la squadra spagnola. Sulla punizione seguente, Milinkovic cicca la coclusione sul traversone di Luis Alberto e fallisce un'ottima occasione per dimezzare lo svantaggio. La Lazio si scopre e l'Almeria va vicina al 3-0: al 55' Ramazani punta ancora Lazzari e tenta una conclusione di precisione sul secondo palo, grande parata di Provedel, al 61' Lazzari sporca il filtrante di Touré per Ramazani e consente al suo portiere di arrivare per primo sul pallone. Inizia la girandola delle sostituzioni con Marcos Antonio e Basic per Cataldi e Luis Alberto tra i biancocelesti, Baptistao e Portillo per Lazaro e Ramazani tra gli andalusi. Ancora cambi: in un primo momento Luka Romero per Felipe Anderson, Eguaras, Arnau, Sousa e Samu per Melero, Touré, De La Hoz e Robertone, poi Cancellieri e Radu per Immobile e Lazzari (Marusic passa a destra). In un primo momento al posto di Ciro sembrava Pedro il destinatario del cambio, con standing ovation di tutto lo stadio per l'ex Barcellona. Prova a ridurre lo svantaggio Marcos Antonio con una conclusione dalla distanza, para Martinez. Altre sostituzioni: Gila per Patric nella Lazio, Kaiky, Mendez e Centelles per Akieme, Pozo e Chumi nell'Almeria. I ritmi calano ancora, la partita si avvia alla conclusione: il 23 ultimo allenamento e poi tre giorni di riposo.

Pubblicato il 22-12