Lazio, sirene inglesi per Correa ma Lotito chiede almeno 30 milioni

La Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e soprattutto per acquistare giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. I nomi circolati in queste settimane sono moltissimi e alcuni, i più costosi, presuppongono la cessione di un big. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'unico "sacrificabile" è Joaquin Correa. L'argentino al momento è impegnato in Copa America ma al suo ritorno ci sarà da discutere sul futuro. Nella passata stagione la Juventus aveva fatto un tentativo in extremis per portarlo a Torino, troppo tardi per far sì che Lotito si sedesse a trattare.

Le richieste però non mancano per l'argentino soprattutto dalla Premier League con Arsenal e Tottenham. La società per vendere il suo gioiello però vuole tra i 30-40 milioni. Nessuno sconto insomma.

