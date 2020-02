Lazio - Spal, le statistiche del match: tutt'altro che un avversario passivo

La Spal ci ha provato, sfruttando qualche piccola amnesia e il 5-0 per timbrare anche il cartellino. Lo evidenziano le statistiche, gli emiliani sono stati tutt'altro che un avversario passivo. E questo dà più lustro al grande successo della Lazio. Che, ovviamente: tira di più (15 a 14, di cui in porta 8 a 4); crea più occasioni da gol (13 a 8) ed è molto più pericolosa della squadra di Semplici (2.14 expected goals a 0.91). Complice il 4-0 di fine primo tempo, poi, la Spal completa comunque un buon numero di passaggi (416 contro i 499 della Lazio), crossando di più (6/17 contro i 2/8 dei biancocelesti) e pareggiando nel possesso palla (50%-50%). Di contro i ragazzi di Inzaghi hanno invece registrato il record stagione di dribbling riusciti (14) e di cinismo sotto porta: il 33% dei tiri totali si sono infatti trasformati in gol, alla pari di quanto successo in Lazio - Sampdoria.

I SINGOLI - Il grande cinismo sotto porta è peculiarità propria di Immobile e Caicedo, entrambi autori di una doppietta realizzata su 3 tiri totali. Ciro è anche il biancoceleste che ha completato più dribbling (3), mentre Milinkovic ha registrato il maggior numero di: passaggi (70/77); tocchi di palla (101) e palle recuperate (6). Sergej - come quasi in ogni partita - ha anche corso più di tutti i suoi compagni (12.008 km) alla velocità media più alta (8.1 km/h). Lo scatto più veloce appartiene invece a Senad Lulic (33.44 km/h), che ha anche vinto il maggior numero di duelli aerei (2 come Bastos e Acerbi). Bastos è stato il top player per anticipi (3) e duelli totali vinti (6). Per qualità domina Luis Alberto: 4 occasioni create, 24/29 passaggi offensivi e 3/5 cross. Infine, Lazzari ha registrato il 97% di precisione passaggi, Leiva ha vinto più tackle (3) e Acerbi ha effettuato il maggior numero di disimpegni (3).

PAIDEIA - CONTROLLI PER CATALDI E CORREA

LAZIO - SPAL, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE