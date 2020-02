Lazio - Spal, le pagelle dei quotidiani: attacco da capogiro, Lazzari da applausi

Una sfida che si presentava difficile quella contro la Spal all'Olimpico, ma che la Lazio ha reso una passerella dopo pochissimi minuti. Pochissimo da fare per Strakosha, che non poteva evitare il gol di Missiroli, si mette in luce invece la difesa con un plauso a Bastos che non giocava titolare da tempo. Lazzari da applausi contro la sua ex squadra, molto bene in generale il centrocampo titolarissimo. E anche davanti le lodi si sprecano: doppietta sia per Immobile che per Caicedo e prima grande gioia in Serie A per Adekanye. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Bastos 7,5, Acerbi 7, Radu 7 (72' Vavro 6), Lazzari 8, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 7,5, Luis Alberto 7, Lulic 7 (61' Jony 6), Caicedo 8 (49' Adekanye 7,5), Immobile 9, Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Bastos 6, Acerbi 6,5, Radu 6 (72' Vavro 6), Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 7 (61' Jony 6), Caicedo 7,5 (49' Adekanye 7), Immobile 8, Inzaghi 7,5.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 6, Bastos 6, Acerbi 6,5, Radu 6,5 (72' Vavro sv), Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7, Luis Alberto 7, Lulic 6,5 (61' Jony 6), Caicedo 8 (49' Adekanye 7), Immobile 9, Inzaghi 8.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Bastos 6,5, Acerbi 6,5, Radu 6,5 (72' Vavro sv), Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Lulic 7 (61' Jony 6), Caicedo 8 (49' Adekanye 7), Immobile 8,5, Inzaghi 8.

REPUBBLICA - Strakosha 6, Bastos 6,5, Acerbi 7, Radu 6,5 (72' Vavro 6), Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7, Luis Alberto 7, Lulic 7 (61' Jony 6), Caicedo 8 (49' Adekanye 7), Immobile 8,5, Inzaghi 8.

LIBERO - Strakosha 6, Bastos 6,5, Acerbi 6,5, Radu 7 (72' Vavro sv), Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 7,5, Luis Alberto 7,5, Lulic 7 (61' Jony sv), Caicedo 8 (49' Adekanye 7), Immobile 8,5.

IL TEMPO - Strakosha 6, Bastos 6, Acerbi 6, Radu 6 (72' Vavro sv), Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7, Luis Alberto 6, Lulic 6,5 (61' Jony 5), Caicedo 7,5 (49' Adekanye 6,5), Immobile 8, Inzaghi 7,5.

