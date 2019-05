Lazio, striscione degli Irriducibili al Colosseo: "26 maggio la solita giornataccia" - FOTO

I tifosi della Lazio hanno dato la sveglia all'intera città. Uno striscione esposto dal solito ponte vicino al Colosseo per ricordare il 26 maggio, ma non solo. Oggi la Roma perde la sua ultima bandiera: anche Daniele De Rossi saluta. E gli Irriducibili non perdonano: "Da De Rossi alla Coppa in faccia, 26 maggio per voi la solita giornataccia". Non sarà una domenica facile per chi non veste il bianco e il celeste.