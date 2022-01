Lazio, Tare: "Su Muriqi sono tutte balle, non è vero niente"

Igli Tare fa chiarezza sul mercato della Lazio. Ai microfoni di Mediaset, prima della gara di Coppa Italia contro l'Udinese, il direttore sportivo biancoceleste ha dichiarato: "Avete sentito le interviste sbagliate di Sarri, non ha chiesto nuovi innesti. Dovete portarci rispetto. Quando diciamo che abbiamo dei problemi da risolvere, poi una volta risolti dovremo fare delle cose, non so da dove nascono certe domande".

MURIQI - "Muriqi al Cska Mosca? Vi dico che è una balla, non è vero niente. Tutto questo fa male all'ambiente. Non prendiamo in giro nessuno. Sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con l'allenatore. Non facciamo disinformazione, le cose non sono così. Noi abbiamo problemi con l'indice di liquidità che vanno risolti. Una volta risolti cercheremo situazioni che possono aiutare la squadra e Sarri".

RINNOVO SARRI - "Il rinnovo di Sarri è vicino, non è mai stato lontano".