Lazio, Tare: “Vinciamo per mettere pressione alla Juve. Kumbulla? Affare da sviluppare”

Il ds Tare a pochi minuti dall'inizio del match tra Lazio e Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo l’unica squadra che sta giocando tre gare in sei giorni, abbiamo giocato solo l’altro ieri. Conta solo vincere stasera e la squadra lo sa. Siamo consapevoli che solo così possiamo fare guerra alla Juventus. Kumbulla? Forse ne sai più tu che io. Ci siamo incontrati con il Verona perché il calciatore ci interessa e può essere importante per i prossimi anni ma è ancora da sviluppare, eravamo sicuri di non chiuderla già giovedì. Non sono arrivate offerte per Milinkovic, il tormentone lo fate voi, siete bravi. A volte ci sono cose vere a volte no, anche in passato ho detto che l’importante è che i giocatori si sentano motivati a giocare qui. Se ci sarà una proposta importante per noi e per lui la ascolteremo volentieri. Noi abbiamo dimostrato negli anni di mantenere i giocatori forti e di creare una squadra di prospettiva ma siamo consapevoli che andare in Champions vuol dire qualità diversa, per questo dovremo essere bravi a fare un passo alla volta. Prima raggiungiamo la qualificazione e pi fare mo il punto della situazione con l’allenatore. Per tutti ora la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza e questo vuol dire che dovremo essere bravi a mantenere questo livello".