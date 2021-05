Lazio - Torino, Inzaghi in conferenza: "Rinnovo? Presto decideremo. Con Lotito..."

Termina 0-0 il recupero della 25esima giornata fra Lazio e Torino allo Stadio Olimpico. I biancocelesti non riescono ad abbattere il fortino difensivo dei granata, che con il punto conquistato ottengono la matematica salvezza. Al termine della sfida il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa.

Che partita è stata? Sei dispiaciuto per tuo fratello?

Dispiace per mio fratello (Pippo Inzaghi ndr) ma ce l'abbiamo messa tutta e penso che sia stato un bello spot per il calcio italiano. Una squadra matematicamente in Europa se l'è giocata con il Torino che è venuto a fare la sua gara. Penso sia stato bello vedere due squadre battersi fino al 95esimo per questa partita. Ci sono le situazioni. A chi ha giocato e a chi è subentrato ho fatto i complimenti. Questa è stata una stagione lunghissima e difficilissima, ne abbiamo fatte praticamente due giocando spesso ogni tre giorni. Adesso manca l'ultima partita, dovrò fare la conta fra infortuni e squalifiche però ce la metteremo tutta.

Si parla del tuo futuro...

Ero concentrato su quello che dovevo fare stasera. Il futuro? Ci vediamo la prossima settimana con la società e prenderemo una decisione.

Le parole di Tare sono positive? Come le ha interpretate?

Senz'altro in modo positivo. Con Igli ho un rapporto quasi di fratellanza e un ottimo rapporto col presidente Lotito. Sono con lui dal 2004, c'è grandissima stima, ha avuto parole importanti per questo gruppo, ieri che siamo stati tutti insieme a cena. Tra noi non ci saranno mai dissidi in nessun modo.