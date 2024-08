Lazio, ultime ore per abbonarsi: ecco i posti ancora disponibili

TUTTOmercatoWEB.com

Ultime ore a disposizione, poi anche la seconda fase della campagna abbonamenti "One faith, One passion" chiuderà i propri battenti. Alle 23.59 di oggi, 22 agosto, scatterà l'ultimo minuto disponibile per assicurarsi un posto all'Olimpico in vista della stagione appena cominciata. Sono in esaurimento i settori popolari, con la Curva Nord che ormai sold-out da giorni, mentre resta un po' di disponibilità nel settore Sud. Ampia, invece, quella in Tribuna Tevere e Monte Mario. L'abbonamento si divide, inoltre, in due tipologie: quella Classic (tutte le gare casalinghe del campionato più la prima all'Olimpico di Coppa Italia) e quella Global (tutte le gare in casa del campionato, la prima di Coppa Italia e le quattro casalinghe d'Europa League).