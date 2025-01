Lazio, Zaccagni a LSC: "Abbiamo sbagliato approccio, ma non buttiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio incassa una pesante sconfitta contro la Roma che, ai microfoni ufficiali del club, Mattia Zaccagni ha commentato così: “Abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo, abbiamo subito questi due gol da due ripartenze. Nostri errori. Fa male perché volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, ci dispiace. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma i gol non sono arrivati. Questa sconfitta fa male. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, venerdì dobbiamo vincere assolutamente. Non dobbiamo buttare via il percorso fatto finora. Ci dispiace per i tifosi, sappiamo quanto ci tengono. I derby si vincono e si perdono, dobbiamo rialzare la testa. I derby sono questi, sono provocazioni in cui non dobbiamo cadere. Sappiamo che ci sono sia da una parte sia dall’altra e quando perdi fa più male. In certi tratti, episodi della gara manchiamo d’esperienza. Noi lavoriamo e continueremo a farlo e a crescere anche su questo”.

