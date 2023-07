Lazio-Zakharyan, il punto sulla trattativa e le mosse di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

ROMA - Arsen Zakharyan continua ad essere un obiettivo della Lazio. Lotito ne è innamorato e ora, con lo scenario dei giocatori extracomunitari che è appena cambiato, il russo potrebbe diventare una pista molto concreta. Perché così la Lazio si può fiondare su Hudson-Odoi (inglese naturalizzato ghanese con passaporto britannico che da oggi non verrà più considerato un extracomunitario da parte della Figc) senza andare ad occupare una casella. Al momento, dopo l’ufficialità di Castellanos, c’è un solo posto libero. E chissà, potrebbe essere occupata proprio da Zakharyan.

Lazio, Zakharyan piace tanto: lo scenario

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la trattativa al momento è solo tra i due club, Lazio e Dinamo Mosca. Si cerca di trovare un accordo con il classe 2003 che è in scadenza di contratto a giugno 2024 (affare da circa 11 milioni di euro). Poi, con il via libera dei russi, la palla passerebbe agli agenti per trovare l’accordo economico per il giocatore. Lotito lo considera un grande talento, Sarri anche, ma da svezzare e dunque poco pronto a ricoprire fin da subito il ruolo lasciato libero da Milinkovic. E in queste ore si potrebbe aprire anche un’altra strada: prendere Zakharyan e ‘parcheggiarlo’ in qualche club amico (Verona ad esempio, come accaduto con Caceres in passato, nel campo delle ipotesi) e lasciarsi lo slot da extracomunitario libero per un eventuale giocatore ritenuto più pronto per la Champions. Sono ore di attesa e riflessioni. Zakharyan piace e resta in lista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.