Milan - Lazio, Leiva: "Oggi una grande occasione per continuare a vincere"

A San Siro per sfatare il solito tabù rossonero. E' l'obiettivo della Lazio di questa sera che contro il Milan dell'ex Pioli cercherà anche di centrare il terzo successo consecutivo. A meno di un'ora dal fischio di inizio del posticipo dell'undicesima giornata, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "E' un'occasione grandisisma per noi, abbiamo bisogno di questi punti perché è uno scontro diretto. Dobbiamo giocare bene e rimanere concentrati per 95 minuti. Loro hanno una bella squadra e avendo cambiato allenatore avranno qualche motivazione in più, ma noi veniamo da due grandi vittorie e vogliamo continuare su questa strada. Non sarà facile ma, come dicevo, dobbiamo rimanere concentrati al 100%. Avremo bisogno dell'aiuto di tutti".

Leiva è intervenuto anche ai microfoni di Sky: "È una grande opportunità per fare punti. In classifica siamo ancora tutti lì, quindi dobbiamo fare il nostro meglio pur sapendo che non è facile. Il Milan in casa è forte. Abbiamo però le qualità per vincere oggi".

