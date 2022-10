MOVIOLA - Lazio - Salernitana, Manganiello da censura: l'episodio del giallo a Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un ko casalingo per la Lazio nell'incrocio numero 9 diretto da Gianluca Manganiello. Bilancio con i biancocelesti ora aggiornato a 7 vittorie e 2 sconfitte. Una direzione non priva di macchie per il fischietto della sezione di Pinerolo, complice su tutte l'ammonizione, a tratti inspiegabile, ai danni di Milinkovic-Savic che salterà il derby per diffida. A seguire, gli episodi rilevanti del match dal punto di vista disciplinare.

PRIMO TEMPO

15' - Tanti falli tattici da parte della Salernitana a centrocampo in questi primi minuti: interventi di lieve entità ma che Manganiello prontamente sanziona.

21' - Non convalidato il gol di Felipe Anderson: la posizione del brasiliano al momento del lancio di Cataldi è in netto fuorigioco, come si evince anche dal successivo replay.

41' - Nessun dubbio invece sul gol del vantaggio biancoceleste: Zaccagni è addirittura dietro la linea dell'ultimo difensore della Salernitana al momento dell'imbucata di Luis Alberto.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

52' - Nettamente in gioco anche Candreva in occasione del gol del pareggio della Salernitana.

53' - Ruvido e in netto ritardo Coulibaly su Pedro: punizione Lazio, ma poteva starci anche il giallo.

55' - Altra entrataccia di Coulibaly questa volta su Cataldi: giallo inevitabile per il giocatore senegalese.

73' - Follia di Manganiello sull'episodio dell'ammonizione ai danni di Milinkovic-Savic: il serbo porta palla centralmente e prima dello scarico intercetta il piede di Bronn. Per Manganiello è fallo per la Salernitana e addirittura giallo per il serbo che, diffidato, salterà il derby di domenica prossima.

75' - Ammonito Marusic per proteste a seguito dell'ennesima scelleratezza di Manganiello che ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni di Piatek quando lo stesso era già in procinto di rialzarsi.

76' - Proteste di Cataldi in occasione del terzo gol della Salernitana: il replay non chiarisce l'episodio, anche se Piatek non sembra colpire con il braccio nel contrasto che poi porta al contropiede granata.

80' - Direzione a senso unico di Manganiello: Zaccagni scarta B. Dia che poi compie ostruzione. Punizione ma niente giallo anche stavolta.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

90' + 5 - Scintille tra Cancellieri e Dia. Ammoniti entrambi. Giallo anche per Sepe che era andato a protestare nei confronti del direttore di gara dopo i due cartellini gialli.