Napoli - Lazio, il ritorno di Reina: prima da avversario titolare a Fuorigrotta

Napoli - Lazio sarà una partita speciale per Pepe Reina. Non può essere altrimenti. Il ritorno in un posto che ha rappresentato la propria casa non può lasciare indifferenti. Dopo il Liverpool, con cui lo spagnolo è sceso in campo 394 volte, il Napoli è la squadra con cui ha giocato di più: ben 182 presenze complessive e una Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non è la prima volta che il portiere biancoceleste torna da avversario nel capoluogo campano: era già successo con il Milan, ma mai era sceso in campo dal 1'. Stavolta invece sarà lui il titolare e inevitabilmente un po' d'emozione prima del fischio d'inizio ci sarà. Durante la partita sarà un semplice avversario perché quando Reina entra in clima partita non esistono sconti per nessuno.

LEADER DELLO SPOGLIATOIO - La Lazio lo ha accolto in estate come secondo di Strakosha. Dopo un periodo di inserimento, sfruttando anche l'assenza del portiere albanese, Reina si è preso la porta e non l'ha più lasciata. ha giocato 32 delle 40 partite stagionali dei biancocelesti ed è diventato subito uno dei leader dello spogliatoio. Esattamente ciò che è successo al Napoli qualche anno prima e i tifosi azzurri non lo hanno dimenticato, come confermato dal padre Miguel in una recente intervista. Stasera però nei 90 minuti non ci sarà spazio per i sentimenti, la corsa Champions non ammette distrazioni.