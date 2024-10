Nigeria, Dele Bashiru: "Sorpreso e grato per la convocazione. Il numero 10..."

Momento d'oro per Fisayo Dele Bashiru che oltre a farsi notare con la Lazio ha trovato spazio anche con la Nigeria. Non solo perché il centrocampista ha deciso il match con la Libia grazie a una rete decisiva che ha portato la vittoria alla sua Nazionale. Il calciatore ha parlato in patria commentando il dualismo con il fratello Tom, centrocampista 25enne del Watford. Nonostante abbia due anni in meno del fratello maggiore, Fisayo sta trovando più spazio in maglia verde e la cosa ha sorpreso lui in prima persona, ecco le sue parole: "Sono sempre stato sorpreso dal fatto che mi venisse data l'opportunità di giocare per il mio paese a questo punto della mia carriera. Sono grato per l'opportunità e non la dò per scontata. Tom sta andando altrettanto bene... Non sapevo che sarei stato preso in considerazione per le Super Eagles prima di lui. Sono felice per l'opportunità. Ne ridiamo e ho intenzione di renderlo orgoglioso, così come lui ha reso orgogliosa la famiglia".

Soccernet.ng riporta anche le parole del calciatore sul numero di maglia indossato con la Nigeria. Dele Bashiru, infatti, ha la 10, un numero storico che ha portato anche Okocha e che nelle squadre viene affidato di solito alla stella e al calciatore di maggiore talento. La responsabilità non spaventa il calciatore della Lazio che spiega: "Personalmente, non mi piace pensare troppo al numero che indosso. Che sia il numero 10, il numero 80 o qualsiasi altro. Il mio obiettivo principale è dare il 100% in campo e dare il massimo delle mie capacità. Non mi dispiace affatto indossarlo e sostenere la responsabilità. Ovviamente, capisco che è un numero che mi mette molto peso sulle spalle. Ma penso che la cosa principale sia dare il 100% in campo".