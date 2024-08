PAGELLE | Lazio - Venezia: Spie-Taty! Castellanos gol e pali, Zac da cap

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

PROVEDEL 6.5 - Pochi interventi ma risolutivi. La solita certezza quando si tratta di far ripartire la squadra dal basso. Miracoloso sul tentativo di autorete di Romagnoli.

LAZZARI 7 - Sfreccia come ai vecchi tempi. Con un suo cross basso propizia l'autorete di Altare che mette la parola fine sulla partita.

CASALE 6 - Primo tempo con tanti errori, facendo venire a tutti il dubbio: perché non gioca Patric? Va un po' meglio nella ripresa. Giudizio sospeso aspettando la prossima prestazione.

ROMAGNOLI 6.5 - Gioca con la solita esperienza. Gytkjaer non è un avversario in grado di mettergli pressione.

MARUSIC 6 - Passano le stagioni, ma lui non passa mai il testimone. A destra o a sinistra, Adam è sempre in campo. Joronen gli nega la gioia del gol su un tiro a giro di pregevolissima fattura.

GUENDOUZI 6.5 - È il calciatore che gioca più palloni di tutti. La solita quantità in mezzo al campo, fatta di tante cose buone. Non ruba l'occhio come in altre occasioni, anche se è suo il filtrante che premia la progressione di Lazzari e porta al terzo gol.

42' st CASTROVILLI sv

ROVELLA 5.5 - Errore grave in occasione del primo gol del Venezia. Costringe la Lazio a iniziare il campionato con il fiatone. Non solo il pallone perso in apertura, la prestazione è lacunosa, soprattutto in costruzione. Sempre un tocco in più, la manovra non è fluida. Non è un regista, per ora.

20' st VECINO 6 - Entra per mettere ordine in un centrocampo che sembrava essere in deficit d'ossigeno.

DELE-BASHIRU 6.5 - Fatica a trovare la posizione in campo, ma con il passare dei minuti entra dentro la partita sfruttando le sue armi migliori: fisico e intensità. Si inserisce con i tempi giusti senza però essere troppo pericoloso.

NOSLIN 7 - Cresce lui e cresce anche la Lazio. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo fa una cosa più bella dell'altra. Il cross per il colpo di testa di Taty, il cross per il fallo su Taty (rigore). Dribbling e passaggi in profondità. Buona la prima.

31' st - ISAKSEN 6 - Il suo ingresso serve per ridare verve alla manovra della Lazio, ma non trova mai lo spunto decisivo sulla sua corsia.

CASTELLANOS 7.5 - Sradica il pallone dai piedi di Svoboda ed è freddo davanti a Joronen. Riporta la luce dopo un inizio pieno di buio. Colpo di testa fuori di un soffio, poi il rigore conquistato. Nella ripresa colpisce la traversa con doppia deviazione di Altare e Joronen. Poi il palo a portiere battuto. Nemmeno troppo fortunato.

42' st PEDRO sv

ZACCAGNI 7 - Non sbaglia dagli undici metri. È lui il nuovo rigorista della Lazio: la prima da capitano se la ricorderà per sempre. Deve essere il trascinatore della squadra in questa stagione. Tutti lo sanno, lui per primo.

31' st TCHAOUNA 6 - Nel finale ha la chance di mettere il suo nome nell'elenco dei marcatori. La spizzata di Castrovilli lo mette fuori causa e colpisce con la parte superiore della fronte.

ALL.: BARONI 7 - Prova la Lazio tutta l'estate con il 4-2-3-1, poi all'esordio in campionato opta per il 4-3-3. La scelta lo ripaga ampiamente. Vittoria all'esordio in campionato sulla panchina della Lazio. Il modo migliore di iniziare.