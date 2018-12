RIVIVI IL LIVE - Inzaghi in conferenza: "Peccato per il ko, secondo gol irregolare. Leiva? Ottimista per Bergamo"

ROMA - La Lazio si piega ancora contro l'Eintracht. In una sfida che poco contava ai fini della classifica del girone (entrambe le squadre già ai sedicesimi), i tedeschi fanno festa per 2-1. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha commentato in conferenza.

Risposte positive da alcuni giocatori?

I ragazzi hanno giocato una ottima gara. Dispiace aver perso, soprattutto aver preso due gol così. Nella prime rete Gacinovic ha fatto una grande giocata, nella seconda c'erano fuorigioco e un tocco di mano. Il guardalinee non ha visto, peccato. Rispetto a Cipro i miei giocatori hanno fatto un'altra partita.

Obiettivo?

Bisogna continuare nel nostro percorso. Da secondi, avremmo un accoppiamento importante. Ci saranno 32 squadre agguerrite, vedremo chi ci capiterà lunedì nel sorteggio.

Vi siete resi conto di quello successo sugli spalti?

C'era confusione, mi hanno detto di un cancello sfondato. La concentrazione della mia squadra però non è cambiata.

Leiva?

Mi aveva detto che se la rifinitura fosse superata bene provava a giocare qualche minuto. La cosa non è andata al 100%, viene da un infortunio e una ricaduta. Con lo staff e il ragazzo abbiamo deciso di preservarlo. C'è ottimismo per Bergamo. Se non recupera, sarà pronto nel match successivo. A dire la verità il ragazzo voleva anche giocare stasera, ma non è ancora al massimo.

La coppia inedita Luis Alberto-Correa?

Hanno fatto bene. Ma tutta la squadra si è comportata egregiamente. Ai due in avanti ho chiesto di tenere corta la squadra. Luis ha fatto bene anche da mezz'ala. Ho avuto le risposte che volevo. Stasera, rispetto a Cipro, ho visto un'altra Lazio.

Preoccupanti questi blackout? Pronti per l'Atalanta?

Stasera non ci sono stati blackout. Uno è stato un eurogol, il secondo invece è irregolare. Contro l'Atalanta sarà difficile, la classifica è corta. A Bergamo serve una partita gagliarda.

Dopo sei partite, cosa pensa di questo girone? D'accordo con Acerbi?

La concentrazione va sempre tenuta alta, concordo con quello detto da Acerbi. Il girone è stato duro, siamo stati bravi a indirizzarlo subito dopo 4 incontri. Le ultime partite sono state diverse: a Cipro deludenti, stasera non meritavamo di perdere.