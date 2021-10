RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sarri in conferenza: "Secondo gol? Scene da far west..."

Una Lazio bellissima e che ritrova la vittoria in campionato. La squadra di Sarri, nel giorno del grande ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico, si impone sull'Inter per 3-1 rimontando una gara che si è messa subito in salita per i biancocelesti dopo il rigore segnato da Perisic. Immobile dal dischetto, Felipe Anderson e Milinkovic firmano la vittoria che vale molto più di tre punti. Al termine del match il tecnico toscano è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

"Sono soddisfatto della prestazione perché pur essendo sotto la sensazione era che stavamo bene in partita e quindi che prima o poi potevamo rimediare. Sull'episodio che ha scatenato la rissa? La palla era dell'Inter e l'Inter è andata alla conclusione in porta, noi abbiamo proseguito un'azione portata avanti dell'Inter. Scene da far west che si vedono solo in Italia perché in Inghilterra non ho mai visto una cosa del genere, in più chiederlo quando sei andato tu alla conclsuione mi sembra un po' troppo".

LUIS ALBERTO E MILINKOVIC - "L'obiettivo deve essere la solidità, giocavamo contro una squara molto fisica e quindi ho messo Basic che ha grandissimo dinamismo ed è aggressivo, quindi poteva darci una mano. Luis Alberto per me rimane un giocatore determinante".

MATCH - "La partita è finita 8 tiri nello specchio della porta a 4 per noi, 19 conclusioni contro 11, 54% di possesso palla nostro e 52% di supremazia territoriale, sono numeri difficili da fare contro una squadra forte come l'Inter. Questa è una squadra abituata a difendersi più bassa e ha anche giocatori bravi nelle ripartenze sia lunghe che corte. La gara di oggi è stata rara nel campionato italiano, bella, aperta, una partita di alto livello. Il primo obiettivo deve essere quello di trovare la solidità".