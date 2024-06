RIVIVI LA DIRETTA - Svizzera - Italia 2-0: gli azzurri sono fuori da Euro2024

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Euro2024 | Ottavi di finale

Sabato 29 giugno 2024, ore 18:00

Olympiastadion, Berlino

SVIZZERA - ITALIA 2-0 (37' Freuler, 46' Vargas)

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (90+1' Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (71' Zuber); Vargas (71' Stergiou), Embolo (77' Duah), Ndoye (77' Sierro). A disp.: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Shaqiri, Jashari, Okafor, Amdouni. Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (76' Cambiaso); Cristante (76' Pellegrini), Fagioli (86' Frattesi), Barella (64' Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46' Zaccagni). A disp.: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Jorginho, Raspadori. Folorunsho. Ct: Spalletti.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia); Assistenti: Listkiewicz (Polonia) e Kupsik (Polonia); IV ufficiale: Tello (Argentina); VAR: Kwiatkowski (Polonia) e Frankowski (Polonia).

NOTE

Ammoniti: Barella (I), El Shaarawy (I), Mancini (I)

Espulsi: -

Recupero: 3' ; 2'

SECONDO TEMPO

90'+2 - Finisce qui. L'Italia è fuori da Euro2024. Vince la Svizzera 2-0.

90'+1 - Ultimo cambio anche per la Svizzera: esce Abischer per fare spazio a Steffen.

90' - Due minuti di recupero.

86' - Ultimo cambio azzurro: fuori Fagioli per Frattesi.

83' - Sfonda sulla fascia Zuber superando Di Lorenzo. Il suo tiro però finisce in rimessa laterale.

81' - Si fa vedere in avanti Zaccagni, senza riuscire a trovare i suoi compagni in area di rigore.

77' - Doppio cambio anche per la Svizzera: fuori Embolo e Ndoye, dentro Sierro e Duah.

76' - Altri cambi per l'Italia: fuori Darmian e Cristante, dentro Cambiaso e Pellegrini.

74' - Palo di Scamacca! Zaccagni, trovato in area di rigore, appoggia per il centravanti azzurro che da due passi colpisce solo il legno.

73' - Retegui prova a svegliare l'Italia, ma il suo tiro è troppo debole e facile per Sommer.

71' - Doppia sostituzione per la Svizzera: fuori Vargas e Rieder, dentro Stergiou e Zuber.

64' - Cambia ancora Spalletti: fuori Barella e dentro Retegui.

62' - Prova l'imbucata Chiesa, che non trova Scamacca in area.

59' - Ci prova anche Ndoye dalla distanza. Palla di molto fuori dallo specchio della porta.

57' - Altra ammonizione azzurra, questa volta per Mancini.

51' - Traversa per l'Italia! La deviazione di Schar colpisce il legno, Sommer battuto. Si salva la Svizzera.

46' - Raddoppia subito la Svizzera. Rete di Vargas che buca Donnarumma sull'angolo alto più lontano. Dopo trenta secondi è 2-0.

46' - Inizia il secondo tempo. Cambio per l'Italia: entra Zaccagni al posto di El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo. Svizzera in vantaggio.

45'+1 - Salvataggio di Donnarumma sul tiro su punizione di Vargas. Palla in angolo.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Altro giallo, questa volta per El Shaarawy che rischia moltissimo con il piede alto.

42' - Giro palla degli azzurri. Di Lorenzo manca il contatto con il pallone e rimane a terra.

37' - Vantaggio della Svizzera. Gol di Freuler su assist di Varga. Il centrocampista del Bologna buca Donnarumma sul primo palo dopo essersi inserito in area di rigore. 1-0.

35' - La prima ammonizione del match è per Barella che ferma il contropiede di Rieder.

31' - Ci prova da lontano Rodriguez, ma il suo tiro finisce di molto alto sopra la traversa.

28' - Pericoloso per l'Italia sulla fascia con Ndoye, che si inserisce due volte e prova il cross in mezzo senza successo.

26' - Si accende Chiesa! Parte sulla sinistra e rientra sul destro. Il suo tiro viene murato in angolo da Akanji.

24' - Miracolo di Donnarumma su Embolo. L'attaccante svizzero, partito in posizione regolare, si fa ipnotizzare dal portiere azzurro.

20' - Prima grande occasione per l'Italia. Scavetto su punizione di Fagioli per l'inserimento di Di Lorenzo, che non riesce a calciare verso la porta.

18' - Lancio di Fagioli per Chiesa, che però non riesce a controllare.

15' - Altri problemi fisici, questa volta per Xhaka. Il capitano della Svizzera pronto a stringere i denti e a rimanere in campo.

13' - Resta a terra dolorante Vargas dopo l'intervento falloso di Di Lorenzo. Entrano in campo i medici della Svizzera per soccorrerlo.

11' - Lancio lungo in area di rigore per Embolo, che manca il contatto con il pallone. Esce Donnarumma in presa sicura.

9' - Barella rimane a terra dopo il colpo subito da Freuler. Marciniak, con colpevole ritardo, ferma il gioco. Il centrocampista azzurro viene soccorso dai medici.

6' - Primo lancio lungo di Mancini per El Shaarawy, che non riesce a trovare Scamacca in area di rigore.

4' - Punta sulla fascia Vargas e prova il cross in mezzo. Allontana Bastoni.

1' - La Svizzera si lancia subito in avanti provando a spaventare Donnarumma. Ne esce fuori il primo calcio d'angolo del match.

1' - Inizia il match all'Olympiastadion!

AGGIORNAMENTO ORE 17:45: Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Manca sempre meno all'inizio della gara.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Svizzera - Italia, gara valida per gli ottavi di finale di Euro2024. Gli azzurri si giocano il passaggio ai quarti all’Olympiastadion di Berlino. Negli occhi c’è ancora il gol decisivo di Zaccagni allo scadere contro la Croazia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00.