Serie A, ipotesi del Governo: ritorno dei tifosi allo stadio dal primo maggio

Un venerdì di annuncia di ripartenza. Dopo la conferenza stampa in cui il premier Draghi e il ministro della Salute Speranza hanno comunicato le date per una serie di riaperture, arriva una notizia positiva anche per lo sport. Secondo l'ANSA il dipartimento per lo Sport proporrà in Consiglio dei Ministri un decreto che a partire dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, prevede un ritorno negli stadi e nei palazzetti dei tifosi per l'attività agonistica riconosciuta di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. In particolare all'aperto il limite sarebbe di 1.000 spettatori per gli impianti con una capienza maggiore di 4 mila persone (altrimenti il 25%) e di 500 al chiuso.

LAZIO - Con l'approvazione del decreto in CdM, in zona gialla, le ultime cinque giornate del campionato di Serie A si giocherebbero davanti a 1.000 sostenitori della squadra di casa. Con la rispettiva regione in giallo, la Lazio avrebbe il sostegno dei tifosi contro Genoa e Parma, mentre contro Fiorentina, Roma e Sassuolo sarebbero le avversarie ad avere il pubblico dalla loro parte.

SOTTOSEGRETARIO SALUTE - Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di SkySport, ha precisato: "Ci sono riflessioni in corso. Di certo avremo gli Europei col pubblico e vogliamo gli spettatori anche alla finale di Coppa Italia. Sulla data del primo maggio non c'è ancora niente di ufficiale".

