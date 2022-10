Sturm Graz - Lazio, Tare: “Ecco cosa conta adesso. E su Sarri...”

TUTTOmercatoWEB.com

Sturm Graz e Lazio si affronteranno tra pochi minuti allo Stadion Graz Liebenau, nella sfida valida per la terza giornata di Europa League. Ai microfoni di Sky Sport, per fare un punto sul girone e sul momento dei biancocelesti, è intervenuto Igli Tare: “Serata in Danimarca? Sottovalutare l’avversario è stato un grande errore, per far crescere la nostra mentalità servono anche questi passaggi a vuoto. Stasera serve tanta determinazione, ma soprattutto volontà di vincere questa partita che sarà fondamentale per la classifica. Al ritorno abbiamo poi la possibilità di avere due partite in casa e li dobbiamo chiudere la storia”

MENTALITÀ - “Come abbiamo interpretato le parole di Sarri? Adesso dove ci troviamo in campionato è una questione di merito. Questa squadra può fare e dare di più, ne siamo sicuri. Una dichiarazione del genere significa che ha tolto tanta pressione alla squadra e all’ambiente, penso che abbia fatto bene a dire così è presto per dare un giudizio finale sulla squadra. Gli alti e bassi possono succedere, abbiamo tanti esempi di squadre blasonate nel nostro campionato. In questo momento conta solo dare continuità, deve essere la parola d’ordine. Non dobbiamo sbagliare in Europa, nemmeno in campionato perché la strada è lunga ancora”

NUOVI - “Chi ha fatto meglio? Romagnoli non è una novità, Gila e Casale hanno fatto bene gli altri devono avere minuti in più. Ma anche a questo si riferiva ieri Sarri, c’è ancora da fare in tal senso”

