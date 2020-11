Torino - Lazio, Caicedo: "Lavoro per questi momenti, non molliamo mai"

Al termine del match tra Torino e Lazio, a intervenire ai microfoni di Dazn è il mattatore dell'ultimo minuto Felipe Caicedo: "Abbiamo recuperato con lo spirito, questa squadra non molla mai. Avevamo davanti un avversario forte, che ha un solo punto immeritatamente. Siamo contenti, testa avanti che dobbiamo pensare a mercoledì. Il gol? Ho fatto l'1-2 col difensore del Toro, lì bisogna essere cattivi e pensare solo a fare gol. Io lavoro per questo, il mister ha detto spesso che non ci sono titolari e riserve, bisogna essere a disposizione e io ci sono sempre, pronto per questi momenti. Abbiamo fatto un grande sacrificio anche con il Bruges, i ragazzi che sono stati positivi non si sono neanche allenati. Mancano ancora tanti giocatori ma presto saranno di nuovo con noi".