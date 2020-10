UFFICIALE - Lazio, calciatori positivi a Formello: c'è il comunicato del club

Da giorni tutti i tifosi biancocelesti sono in apprensione riguardo la situazione in casa Lazio: tante assenze e nessuna motivazione ufficiale. In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale: alcuni elementi del gruppo squadra sono risultati positivi ai tamponi molecolari. In mattinata sono stati svolti nuovi test per capire chi sia realmente coinvolto e quindi conoscere i giocatori a disposizione per la trasferta di Torino.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico".