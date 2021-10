Verona - Lazio, Bentegodi tra gioie e dolori. E Immobile...

Sarà l'Hellas Verona l'avversario della Lazio nella 9ª giornata di campionato. I biancocelesti vengono da un filotto di 4 successi consecutivi al Bentegodi contro i gialloblù e vogliono proseguire questa striscia positiva. Sarà il primo confronto tra Maurizio Sarri e Igor Tudor, ma l'allenatore degli scaligeri ha già affrontato i capitolini una volta uscendo sconfitto. Sarà una bella sfida tra due degli uomini più in forma del campionato, ovvero Felipe Anderson e Caprari. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 65 i precedenti totali tra Lazio ed Hellas Verona, con 26 vittorie 20 pareggi e 19 sconfitte per i biancocelesti. Al Bentegodi però la Lazio ha ottenuto solo 7 successi nei 32 precedenti totali.

- Dopo aver vinto quattro delle prime sei partite degli anni 2000 contro la Lazio in Serie A, il Verona ha ottenuto un solo successo nelle ultime 11 contro i biancocelesti nel massimo campionato, con tre pareggi e sette sconfitte nel parziale.

- Il Verona ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio: nel massimo campionato i gialloblù hanno sofferto più sconfitte interne consecutive solamente contro Fiorentina e Torino (cinque contro entrambe).

- Il Verona ha segnato almeno due gol per cinque partite di Serie A consecutive (non ci riusciva dal maggio 2014): la squadra veneta non arriva a sei da novembre 2013 (striscia di sette in quel caso).

- Dopo una serie di 10 gare interne senza successi in Serie A (4N, 6P), il Verona ha vinto le due partite casalinghe più recenti e non arriva a tre proprio dalle tre precedenti alla striscia negativa, con Ivan Juric in panchina.

- La Lazio non ha ancora ottenuto un clean sheet in questo campionato: è dal 1954/55 che non inizia un campionato di Serie A senza mai tenere la porta inviolata nelle prime nove partite giocate.

- La Lazio ha mancato l’appuntamento con il gol in cinque delle ultime sette trasferte di campionato, stesso numero di gare senza reti registrato nelle precedenti 39 gare esterne di Serie A.

- Verona e Lazio (nove entrambe) sono due delle tre squadre a vantare più reti nei primi tempi di questo campionato (l’altra a quota nove è l’Inter).

- Da quando è arrivato Igor Tudor sulla panchina del Verona (14 settembre), solo Musa Barrow (sei) ha partecipato a più gol in Serie A di Gianluca Caprari (cinque, grazie a tre reti e due assist).

- Felipe Anderson, che ha partecipato attivamente a tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A (due reti e un assist) e che è andato a segno nell’ultimo match giocato in A contro il Verona nel febbraio 2016, è il giocatore che ha completato più dribbling nel campionato in corso (24).

- Da quando gioca con la Lazio, Ciro Immobile ha realizzato sette gol in sei sfide contro il Verona in Serie A: queste reti sono arrivate tutte con marcature multiple (due doppiette e una tripletta) - in biancoceleste ha segnato più di un gol in più partite solamente contro la Sampdoria (quattro).

- L'Hellas Verona è la squadra contro la quale Sarri ha più precedenti, ben 16. Di queste sono 9 le partite vinte, 4 i pareggi e 3 le sconfitte. Il tecnico ha perso l'ultimo precedente sulla panchina della Juventus, prima di quel match veniva da 6 successi consecutivi contro i gialloblù.

- Sarà il primo confronto tra Sarri e Tudor. L'allenatore dell'Hellas Verona ha affrontato una sola volta la Lazio nella stagione 18/19 sulla panchina dell'Udinese uscendo sconfitto per 2-0.