Compleanno Veron, gli auguri della Lazio profumano di ricordi - VIDEO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata speciale per Juan Sebastian Veron. L'ex Lazio spegne oggi 47 candeline in occasione del proprio compleanno. "Brujita" rimarrà per sempre nei ricordi dei tifosi biancocelesti. Con il centrocampista argentino la Lazio ha alzato al cielo lo scudetto del 2000, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Uefa. In occasione del giorno del suo compleanno, la società ha postato un video tramite i propri canali social in cui sono riprese tutte le sue straordinarie giocate con l'aquila sul petto dal 1999 al 2001. Di seguito la clip.