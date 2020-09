Frosinone-Lazio, Immobile: “Ottimo test per prepararci al campionato” - FT

Nella prima amichevole dopo il rientro dal ritiro di Auronzo, la Lazio trova una vittoria importante che può dare fiducia all squadra. Gli uomini di Inzaghi battono di misura 1-0 il Frosinone al Benito Stirpe. Segna Correa e non Ciro Immobile che forse si sta conservando i gol per i match ufficiali in campionato e Champions League. Sul suo profilo Instagram, il bomber biancoceleste ha commentato la partita: "Ottimo test per prepararci al meglio per l’inizio del campionato".