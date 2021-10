Grande Fratello Vip, sorpresa per Manila Nazzaro: i figli l'aggiornano sulla Lazio - VIDEO

Compleanno speciale per Manila Nazzaro all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti le hanno organizzato un super party con Jo Squillo che ha intrattenuto tutti trasformandosi in una deejay. Balli, cocktail, ghirlande e corone per una serata indimenticabile per tutti. L'ex Miss Italia, però, ha vissuto un'emozione incredibile nel pomeriggio quando il fidanzato Lorenzo Amoruso e i figli sono andati fuori Cinecittà per urlare i loro auguri. Dai video, postati sul profilo ufficiale della Nazzaro, si percepisce anche che Francesco, primogenito della donna, abbia urlato qualcosa sulla Lazio alla mamma. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO Il ragazzo che condivide la passione per i biancocelesti con la bella pugliese probabilmente ha aggiornato la donna sul risultato del derby. Nel video si vede e si sente la Nazzaro dire "la Lazio", ma non si capisce bene l'audio proveniente da fuori la casa. Manila è tifosissima delle aquile e più volte in casa ne ha parlato. Chissà se dopo le cose urlate, Alfonso Signorini e gli autori la aggiorneranno sui risultati della squadra di Sarri e sul successo nella stracittadina.

