Lazio, Acerbi predica calma: "Passo dopo passo, non guardiamo la classifica" - FT

I tre punti ottenuti questa sera contro l'Inter fanno volare la Lazio al secondo posto in classifica, ad un solo punto dalla Juventus capolista. Per Francesco Acerbi, però, non bisogna farsi prendere dall'entusiasmo, rimanendo con i piedi per terra e con la concentrazione al massimo. A pochi minuti dal termine della sfida, il difensore della Lazio ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Non guardiamo la classifica. Passo dopo passo, una partita alla volta".