Lazio, Acerbi: "Sfida non facile, un altro passo in avanti" - FOTO

La Lazio, anche grazie all'apporto di Acerbi, oramai una certezza nel reparto difensivo, è riuscita a conquistare il pareggio sul campo ostico dello Zenit San Pietroburgo. Su Instagram, il Leone laziale ha lasciato un suo pensiero sulla gara: "Un punto in trasferta in una sfida non facile. Un altro passo avanti". Il numero 33 biancoceleste, dopo la buona prestazione di questa sera, può concentrarsi sulla gara di campionato contro la Juventus.