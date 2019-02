Lazio, anche Anderson si complimenta con i biancocelesti: "Ben fatto ragazzi!" - FOTO

Una vittoria meritata e sofferta, quella che la Lazio ha ottenuto sul campo dell’Inter. Un’esplosione di gioia al termine della serie di rigori. Inzaghi e compagni volano in semifinale, prendendosi anche una piccola rivincita nei confronti della compagine nerazzurra, che lo scorso anno ha chiuso le porte Champions ai biancocelesti. Un protagonista di quella partita, Felipe Anderson, ieri ha sostenuto i suoi ex compagni. Sui social ha affidato la sua esultanza, commentando il post della Lazio: “Ben fatto, ragazzi!”. Anche se non indossa più la casacca con l’aquila sul petto, il brasiliano ha gradito sicuramente il passaggio del turno dei suoi vecchi amici ai danni dell’Inter.