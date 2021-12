Lazio, “Best of 2021”: Sarri è il nuovo allenatore - VIDEO

Il Comandante, il Sarrismo, il vento della Rivoluzione e non solo. Lo scorso 9 giugno la Lazio ufficializzava l'arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Il cammino del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste in questa prima parte di stagione è stato abbastanza altalenante, ma il mister può contare sulla fiducia della società e dei tifosi. È un progetto a lungo termine quello ideato dal club capitolino che, nella rubrica "BEST OF 2021" sui propri canali social, ci ha tenuto a ricordare anche il giorno della firma del Comandante.