Lazio, Briga non le manda a dire: "Manganiello sei un buffone"

L'ennesimo sfogo social arriva da Mattia Briga. Il cantautore ha detto la sua sulla brutta gestione di gara dell'arbitro Manganiello, cercando di spiegare cosa è accaduto nell'occasione del presunto (e inesistente) fallo di Sergej Milinkovi Savic: "Chi ha giocato a calcio sa che quello di Sergio non è mai fallo né tantomeno giallo. Sergej è in possesso palla ed effettua il passaggio in anticipo sul difendente. Calcio non è fermo immagine o replay in rallenty. Manganiello sei un buffone".