Lazio, buon compleanno Correa: torta e cena con i compagni - FOTO

Joaquin Correa compie oggi 27 anni. L'argentino ha deciso di aspettare la mezzanotte e di festeggiare con una torta con alcuni compagni di squadra il suo compleanno in un ristorante della Capitale. Per la foto di rito, oltre all'argentino, ci sono Reina, Luiz Felipe, Luis Alberto, Luka Romero, Raul Moro, Escalante, Jony, Patric, Lucas Leiva, Felipe Anderson e l'ex Musacchio. I latini dello spogliatoio non sono voluti mancare per fare gli auguri all'argentino e hanno condiviso sui social attimi della serata.