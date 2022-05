Lazio, Ciro e Luigi Immobile zittiscono gli haters a suon di limoni - FOTO

LAZIO SOCIAL - Qualcuno ha pensato che Ciro Immobile volesse lanciare una frecciatina all'ex tecnico Simone Inzaghi, chiamato Limone dal giorno dell'addio alla Lazio e l'approdo all'Inter. Ma la sua storia Instagram dell'attaccante della Lazio ha ben altre radici. Nonostante i numeri pazzeschi del capitano biancoceleste, Ciro è finito spesso sul banco degli imputati e le critiche non gli sono mai state risparmiate. Il giocatore ha sempre risposto sul campo battendo record e conquistando trofei. Dopo l'Europeo vinto l'estate scorsa, Luigi Immobile, fratello di Ciro, aveva lanciato il messaggio social “Magnat ‘o limone”. Metaforicamente significa accusare il colpo, subire un non preventivato, amaro risultato e rassegnarsi ad accettarlo con tutto il suo acre sapore, quasi che fosse un metaforico aspro limone. In poche parole chi critica Immobile deve ingoiare il rospo perché i risultati continuano a premiarlo. Dopo il quarto titolo di capocannoniere della Serie A, primo italiano a riuscirci, stavolta è stato lo stesso bomber a usare lo slogan del fratello. In una storia Instagram, Ciro ha postato 27 limoni, uno per ogni gol realizzato in campionato quest'anno. Immobile continua a segnare e a trascinare la Lazio.