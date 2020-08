Lazio, Correa: "Abbiamo vinto e abbiamo sorriso". E Cataldi lo prende in giro... - FOTO

Finale di stagione, tempo di vacanze per i calciatori della Lazio. Dopo un campionato durato quasi 12 mesi e con un ritorno in Champions molto sofferto. Ricordi belli, altri meno, come ricordato da Joaquin Correa attraverso un vidoeclip pubblicato sul proprio account Instagram: "Abbiamo vinto e abbiamo sorriso. Abbiamo perso e abbiamo pianto. Ma lo abb", non ha finito la frase sotto al post l'attaccante della Lazio. E subito è arrivata la presa in giro di un attentissimo Danilo Cataldi: "Te s'è bloccato il dito Tucu?".