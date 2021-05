Lazio, due anni fa la Coppa Italia contro l’Atalanta: il ricordo della società - VIDEO

Il 15 maggio 2019, esattamente due anni fa, la Lazio alzava al cielo la settima Coppa Italia della sua storia. Dopo un cammino incredibile con le vittorie su Inter e Milan, i biancocelesti arrivano alla finale dell'Olimpico contro l'Atalanta di Gasperini in cerca del primo trofeo del suo percorso a Bergamo. Va in scena un match equilibrato con occasioni da entrambe le parti e risolto dalla zuccata a pochi minuti dalla fine di Milinkovic, subentrato dalla panchina. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa il Tucu Correa che semina il panico nella difesa nerazzurra e deposita in rete il pallone del 2-0. Festa Lazio e tonfo Atalanta che, tutt'ora, continua a ripensare a quella finale persa. Nel giorno dell'anniversario del match, il club capitolino ha ricordato quei momenti di gioia e di trionfo insieme ai tifosi con un post sui social.