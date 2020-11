Lazio, Eva Henger e il marito festeggiano la vittoria in Champions contro lo Zenit - FT

Serata speciale festeggiata da due tifosi speciali. La Lazio batte lo Zenit 3-1 all'Olimpico e si regala una grande notte di Champions League. Il risveglio non poteva che essere dolce, come dimostrato da Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti che hanno voluto dare il buongiorno con uno scatto a tinte biancocelesti. Le mascherine marchiate con l'aquila laziale e il segno "tre" fatto con le mani mostrano chiaramente il senso del messaggio e la soddisfazione per la gara di ieri. Ecco la foto apparsa su Instagram.