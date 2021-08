Lazio, festa grande sui social per la vittoria con lo Spezia: "Che notte" - FT

Torna la gente allo stadio, torna lo spettacolo all'Olimpico. La Lazio, trascinata dalla sua gente tornata a riempire gli spalti, dà lezione di calcio allo Spezia. In gol sono andati Immobile (tripletta per lui), Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. La società ha voluto sottolineare la grande prestazione con gli scatti dei festeggiamenti pubblicati sui social insieme alla descrizione: "Che notte".