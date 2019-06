Lazio, fiocco azzurro in casa di Ousmane Dabo - FOTO

Tra Ousmane Dabo e la Lazio c'è sempre stato un rapporto speciale. Un affetto corrisposto tra la tifoseria e il mediano francese, accolto a braccia aperte una volta tornato a Roma dopo l'esperienza al Manchester City. Ha ripagato i suoi tifosi così, tirando quel rigore decisivo per la quinta Coppa Italia della storia della Lazio, e diventando - dopo il ritiro - un ambasciatore dei colori biancocelesti nel mondo: la fede che ha sempre difeso a spada tratta. Oggi un altro tipo di celeste è entrato nella sua vita, perché è nato suo figlio, Lèo Dabo. L'ex centrocampista ha postato la foto con in braccio il suo bambino su Instagram, ricevendo messaggi di auguri da tanti ex colleghi e amici, tra cui Giuseppe Favalli, Bryan Dabo (suo cugino, giocatore della Fiorentina), Louis Saha (ex Lazio), William Gallas, Gaia Lucariello (moglie di Inzaghi) e tanti altri. Di seguito, ecco la foto postata dal francese.

