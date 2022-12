Lazio - Galatasaray, Pedro è una furia contro i turchi: "Avanti così" - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Gran prova quella dei ragazzi di Maurizio Sarri. La Lazio è in ritiro per 5 giorni a Manavgat dove sono state fissate due amchevoli e proprio oggi è andata in scena quella contro il Galatasaray. I biancocelesti hanno vinto in rimonta per 2-1 dopo una disattenzione difensiva nei primi minuti del primo tempo. Felipe Anderson e Luis Alberto si calano subito nel ruolo di protagonisti e sono loro ad aver servito alla Lazio la vittoria odierna. Tra loro c'èa nche Pedro che è partito dal 1' titolare nel tridente offensivo. L'ex Barcellona ha avuto qualche lampo di genio e sterzate sulla fascia mancina senza poi essere decisivo nella fase di finalizzazione. Pedro ora ha davanti la seconda amichevole contro l'Hatayspor e chissà che non riesca ad entrare nel tabellino biancoceleste. Nel frattempo sui social esulta con i tifosi per la vittoria odierna indicando però la via: "Avanti così", accompagnato da alcuni scatti che lo ritraggono imprendibile per giocatori del Galatasaray.